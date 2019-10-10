صور .. كواليس تحضير درع الدوري قبل تسليمه للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو شركة بريزنتيشن درع الدوري العام تمهيداً لتسليمه للنادي الأهلي الفائز بالبطولة الموسم الماضي. وتشهد الاحتفالية المقرر اقامتها مساء اليوم الخميس حضور مجلس ادارة النادي الأهلي وجهاز الكرة بالكامل ومسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي. Advertisements ومن المقرر، أن تشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا، وعرض فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي في الموسم الماضي.

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