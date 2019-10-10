شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 2/0 وينفرد بصدارة دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فريق الزمالك مواليد 2004 فوزا ثمينا على النادي الأهلي بنتيجة 2/0 في مباراة الجولة الخامسة التي أقيمت بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة بمنافسات دوري الجمهورية.

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بهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 13 في صدارة دوري 2004، بينما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 10 في المركز الثاني.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الأهلي مع مصر المقاصة سلبياً.