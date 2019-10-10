شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 2/0 وينفرد بصدارة دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حقق فريق الزمالك مواليد 2004 فوزا ثمينا على النادي الأهلي بنتيجة 2/0 في مباراة الجولة الخامسة التي أقيمت بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة بمنافسات دوري الجمهورية.
بهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 13 في صدارة دوري 2004، بينما توقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 10 في المركز الثاني.
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الأهلي مع مصر المقاصة سلبياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يهزم الأهلي 2/0 وينفرد بصدارة دوري الجمهورية 2004 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.