شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب الجبلاية بتأجيل مباراة طنطا فى خطاب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى فاكساً رسمياً لاتحاد الكرة، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا بالجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز ، وذلك نظرًا لانتظام اللاعبين الدوليين فى معسكرات المنتخبات المختلفة، وهم باهر المحمدى المنضم لصفوف “المنتخب الأول”، ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى "المنتخب الأوليمبى"، إضافة لبيكيتى سيلفا “منتخب غينيا” وهمام طارق “منتخب العراق” فى نفس موعد اللقاء المذكور.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

الأربعاء 16 أكتوبر: الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر.

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السبت 19 أكتوبر : الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها الجمعة 18 أكتوبر.

وأرجعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة التعديل بسبب تحديد مواعيد دور الـ 16 للبطولة العربية التى أعلنها مؤخرا الاتحاد العربى لكرة القدم.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة 70 بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذين شاركا من مقاعد البدلاء.