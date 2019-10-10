شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة مباراة الاسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي وتأجيل لقاء طنطا ليوم 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز إلى سابق موعدها في جدول المسابقة في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي بستاد الإسماعيلية .

كما تقرر اقامة مباراة الإسماعيلي مع طنطا ضمن الجولة الخامسة في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر بستاد الإسماعيلية، وذلك بعد أن أبدى الإسماعيلي استعداده لآداء مباراته أمام طنطا بدون لاعبيه المنضمين للمنتخب الأولمبي ، مما يسهم في الحفاظ على مواعيد جدول المسابقة المعلنة منذ بدايته.

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كانت إدارة المسابقات قد أجرت تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور ال16 للبطولة العربية التي يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.