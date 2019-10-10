- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شنبات تعيد " باشا مصر" للملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ظهور إسلام جابر لاعب فريق الزمالك ، و المنتقل حديثا من مصر المقاصة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بلوك الـ " الشنب " ليعيد إلى الأذهان أشهر اللاعبين الذين احتفظوا بالشنب فى الملاعب المصرية ، رافعين شعار " باشا مصر " .
اسلام جابر
إسلام جابر أحدث البشوات
ظهر إسلام جابر لاعب الزمالك الجديد خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة بلوك باشا مصر، مسايرة للموضة ، التى انتشرت بين عدد من الفنانين واللاعبين ، تشبها بأمير كرارة ، حيث أن صورته فى ملعب الزمالك وهو يحمل قميص الفريق تعطى انطباعا انه ليس لاعب كرة قدم ، بل ضابطا ، ومن الارجح ان يتخلى جابر عن هذا اللوك فى أقرب وقت مثلما فعل غيره الكثيرون .
ثابت البطل
وبالعودة الى عشرات السنوات ، نجد الراحل ثابت البطل ، حارس مرمى الاهلى من أشهر من أحتفظوا بالـ " الشنب" دون اللجوء الى التغيير فى المظهر ، بل ظل طوال السنوات التى عرفه الجمهور من خلالها بنفس الشكل .
حسن شحاتة
تميز حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، و المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى ، بالشنب ، حيث احتفظ به أيضا ، خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر ، سواء لاعب أو مدرب ، ورغم أن المعلم اطلق عليه هذا اللقب نظرا لقدراته الفنية فى الملعب إلا ان البعض ربط بين لقب المعلم و بين الشكل العام واحتفاظه بالشارب
باسم مرسى
ظهر باسم مرسى خلال الفترة الماضية بلوك أمير كرارة فى مسلسل كلبش ، فى لوك " باشا مصر ، والذى انتشر بصورة كبيرة بين الشباب ، و لاعبى الكرة و الفنانين ، وظل مرسى بهذا للوك عدة أشهر ، لكنه عاد فى النهاية إلى مظهره المعتاد .
عبد الجليل
محمد عبد الجليل
محمد عبد الجليل
رفض محمد عبد الجليل لاعب الأهلى السابق التخلى عن شاربه ، فترة خوضه كرة القدم كلاعبا ، أو مدربا ، ولم يتماش مع الموضة بل احتفظ به ، وكأنه رفيقا له خلال رحلته الكروية .
كانت هذه تفاصيل خبر 5 شنبات تعيد " باشا مصر" للملاعب المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.