شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شنبات تعيد " باشا مصر" للملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ظهور إسلام جابر لاعب فريق الزمالك ، و المنتقل حديثا من مصر المقاصة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بلوك الـ " الشنب " ليعيد إلى الأذهان أشهر اللاعبين الذين احتفظوا بالشنب فى الملاعب المصرية ، رافعين شعار " باشا مصر " .



اسلام جابر

إسلام جابر أحدث البشوات

ظهر إسلام جابر لاعب الزمالك الجديد خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة بلوك باشا مصر، مسايرة للموضة ، التى انتشرت بين عدد من الفنانين واللاعبين ، تشبها بأمير كرارة ، حيث أن صورته فى ملعب الزمالك وهو يحمل قميص الفريق تعطى انطباعا انه ليس لاعب كرة قدم ، بل ضابطا ، ومن الارجح ان يتخلى جابر عن هذا اللوك فى أقرب وقت مثلما فعل غيره الكثيرون .

ثابت البطل

وبالعودة الى عشرات السنوات ، نجد الراحل ثابت البطل ، حارس مرمى الاهلى من أشهر من أحتفظوا بالـ " الشنب" دون اللجوء الى التغيير فى المظهر ، بل ظل طوال السنوات التى عرفه الجمهور من خلالها بنفس الشكل .

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حسن شحاتة

تميز حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، و المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى ، بالشنب ، حيث احتفظ به أيضا ، خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر ، سواء لاعب أو مدرب ، ورغم أن المعلم اطلق عليه هذا اللقب نظرا لقدراته الفنية فى الملعب إلا ان البعض ربط بين لقب المعلم و بين الشكل العام واحتفاظه بالشارب

باسم مرسى

ظهر باسم مرسى خلال الفترة الماضية بلوك أمير كرارة فى مسلسل كلبش ، فى لوك " باشا مصر ، والذى انتشر بصورة كبيرة بين الشباب ، و لاعبى الكرة و الفنانين ، وظل مرسى بهذا للوك عدة أشهر ، لكنه عاد فى النهاية إلى مظهره المعتاد .



عبد الجليل



محمد عبد الجليل

محمد عبد الجليل

رفض محمد عبد الجليل لاعب الأهلى السابق التخلى عن شاربه ، فترة خوضه كرة القدم كلاعبا ، أو مدربا ، ولم يتماش مع الموضة بل احتفظ به ، وكأنه رفيقا له خلال رحلته الكروية .