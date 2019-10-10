شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يعلن موقف عماد حمدى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل أى لاعب من القوام الأساسى للفريق عبر وسائل الإعلام، سواء التليفزيونية أو المقروءة أو الإليكترونية، عارٍ تماماً عن الصحة، وتستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادى.

وأضاف عثمان، فى بيان رسمى، أن تداول عدة أنباء فى الفترة الأخيرة حول الاستغناء عن عماد حمدى لاعب ارتكاز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة، نظرا لامتداد تعاقد اللاعب مع الفريق حتى انتهاء موسم 2022.

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وشدد عثمان على أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات ضمن السياسة التى تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادراً على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى والتى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين الذى نجحو فى الانسجام سريعا ضمن صفوف الفريق وتحقيق الفارق الفنى بشهادة الخبراء والنقاد.

وأشار رئيس الإسماعيلى إلى أن الخطة شملت أيضاً تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادى المشرق خلال السنوات المقبلة، حيث إن أقل مدة تعاقد لاعب بصفوف الفريق تمتد حتى الثلاثة مواسم القادمة ، منوها إلى أن الفريق بات يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات.

وطالب الناظر جماهير النادى الواعية ضرورة الالتفاف حول الفريق وعدم الالتفات لتلك الشائعات المغرضة والتى تهدف فى المقام الأول لتعطيل مسيرة الفريق ومحاولة زعزعة الاستقرار الذى يفرضه مجلس الإدارة فى الفترة الأخيرة.