ماذا قالت آنا إيفانوفيتش على قرار اعتزال زوجها شفاينشتايجر؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم الألماني باستيان شفاينشتايجر، لاعب فريق شيكاغو فاير الأمريكي، اعتزاله، كرة القدم عن عمر 35 عاما، وذلك بعد نهاية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

اللاعب الفائز بمونديال كأس العالم في البرازيل 2014 مع منتخب بلاده، قال في بيان نشره في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: الجماهير الأعزاء، حان الوقت الآن وسأنهي مسيرتي في نهاية الموسم.

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شفاينشتايجر أضاف: أود أن أشكركم وأشكر أندية بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاغو فاير، ومنتخب ألمانيا، لقد جعلتم هذا الوقت المذهل ممكنا بالنسبة لي.. أتطلع إلى التحديات المثيرة التي تنتظرني، سأظل مخلصا لكرة القدم.

شفاينشتايجر، الذي يلعب بين صفوف شيكاغو فاير منذ 2017، يعد من أكثر اللاعبين الألمان تتويجا بالألقاب، إذ نال العديد من البطولات مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا على مدار 17 عاما.

نجمة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش، زوجة اللاعب علقت على قراره عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

آنا قالت: “مبروك على مهنتك المذهلة حبيبي باستيان شفاينشتايجر، لا أستطيع الانتظار لمعرفة ما هي المغامرة التالية في مستقبلنا مع عائلتنا الصغيرة الرائعة، لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا من اليوم، نحن نحبك”.