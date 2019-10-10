زوجة واين روني تكشف جاسوسة تسريبب أخبارها الخاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت كولين روني، زوجة النجم الإنجليزي، واين روني، مهاجم فريق “دي.سي. يونايتد” الأمريكي، من خلال بيان لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، هوية من سرب جميع أخبارها الشخصية والأسرار عن حياتها لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية.

وبحسب “روسيا اليوم” فإن كولين وزوجها عانا كثيرا من نشر أخبار يفترض أنها شخصية وتتعلق بأدق تفاصيل حياتها العائلية، وبعد خطة ذكية جدا، وجدت أن مصدر تسريب هذه المعلومات، هي أقرب صديقة لها وهي “ريبيكا”، زوجة الهداف الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

كولين نشرت في بيانها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “وصل لصحيفة ذا صن الكثير من الأخبار والمعلومات الخاصة بصديقاتي وعائلتي دون أي تصريح مني لنشر هذه التفاصيل، وبعد فترة طويلة من محاولتي الوصول لمصدر هذا التسريب المزعج، استطعت الوصول لهوية المسئول عن نقل أخباري، كانت لديّ أسباب في هذا الشك”.

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زوجة روني أضافت: لكي أجعل شكوكي مؤكدة نفذت فكرة، منعت الجميع من رؤية ما أنشره من “ستوري” على حسابي في “إنستجرام”، ما عدا حساب الشخص المشكوك فيه، وبالتأكيد كان المتابعون لي يتعجبون من سبب توقفي عن نشر ستوري طوال تلك الفترة على حسابي الخاص.

وتابعت: على مدار 5 أشهر، كنت أنشر أخبارا عن حياتي وانتظر هل سيتم نشرها في الصحيفة، وكانت المفاجأة نعم تم نشرها، مثل معلومة العودة للعمل التلفزيوني، وأخبار عن أعمال التطوير في المنزل الجديد.

واختتمت: احتفظت بصورة تؤكد أن جميع ما نشرته من “ستوري” كان يمكن لشخص واحد فقط أن يراها، وكان هذا الشخص هو ريبيكا فاردي.

وبعد ساعة من نشر كولين للبيان، أبدت ريبيكا زوجة مهاجم ليستر سيتي استغرابها من الاتهام الموجه لها وعلقت في حسابها على “إنستجرام” قائلة: لا أصدق أنني مضطرة لكتابة هذا الكلام، أنا حامل وفي عطلة وفي حيرة لسبب قيامها بذلك، يجب عليّ الآن أخذ مشورة قانونية لأنني لا أستطيع التعامل مع هذا الإجهاد بنفسي بما أنني حامل.