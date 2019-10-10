بيتر تشيك يضحي بكرة القدم من أجل هوكي الجليد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدا النجم التشيكي بيتر تشيك، حارس مرمى تشيلسي وأرسنال السابق، تحديا جديد بعيدا عن كرة القدم، عندما وقع عقدا مع “جيلدفورد فينكس” الإنجليزي في رياضة هوكي الجليد.

بيتر تشيك البالغ من العمر 37 عاما، يتولى منصب المستشار الفني والأداء في تشيلسي منذ يونيو الماضي بعد إعلان الاعتزال، لكنه قرر استغلال وقت فراغه في لعب هوكي الجليد مع فريقه الجديد الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة.

الحارس السابق قال تشيك في بيان نشره على موقع ناديه الجديد: أنا سعيد بفرصة اللعب مع فينكس للحصول على خبرة، أتمنى مساعدة هذا الفريق الشاب على تحقيق أهدافه لهذا الموسم ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المباريات عندما تتاح لي فرصة اللعب.

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تشيك أضاف: بعد 20 عاما كمحترف في كرة القدم، ستكون تجربة رائعة لي باللعب في الرياضة التي أحببتها وشاهدتها وأنا طفل.

تشيك، الذي لعب هوكي الجليد قبل التحول إلى كرة القدم، من المنتظر أن يخوض مباراته الأولى مع فينكس الأحد المقبل ضد سويندون وايلد كاتس.

يذكر أن تشيك قاد تشيلسي إلى 13 لقبا من بينها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال 11 عاما قضاها بين صفوفه، قبل أن ينتقل إلى أرسنال عام 2015.