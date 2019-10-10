شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تغيير موعد ديربي جده والان مع التفاصيل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس 10 أكتوبر رسميا تغيير موعد ديربي جده بين الأهلي و الاتحاد في الدوري السعودي. سبب تأجيل مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي وجاء قرار تأجيل مباراة الاتحاد والأهلي بسبب إعلان موعد مباريات دور الستة عشر من البطولة العربية وتحديد موعد مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري. Advertisements الموعد الجديد لمباراة ديربي جده وأعلنت لجنة المسابقات تقديم مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة لمدة يوم واحد لتقام يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي. كما قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد وأبها في جدة ليوم واحد لتقام يوم الأحد 27 أكتوبر.

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