شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. لاتسيو يعلن تجديد عقد مهاجم الفريق والان مع التفاصيل

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي اليوم الخميس 10 أكتوبر الجاري رسميا تجديد عقد مهاجم الفريق. وجدد نادي لاتسيو رسميا عقد الأرجنتيني "خواكين كوريا" مهاجم الفريق والبالغ من العمر 25 عام. ووقع خواكين كوريا على عقد جديد مع نادي لاتسيو لمدة 4 مواسم قادمة بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2024 دون الإعلان عن راتب اللاعب الجديد. وقد شارك خواكين كوريا في 8 مباريات حتى الآن مع نادي لاتسيو خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف

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