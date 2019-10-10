شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص تعادل ودية مباراة البرازيل والسنغال والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل مباراة كرة القدم بين منتخب البرازيل و نظيره السنغال بنتيجة هدف لكل منهما على ملعب استاد سنغافوره فى إطار اللقاءات الودية للمنتخبين. سجل الهدف الاول لنجوم السامبا اللاعب روبرتو فيرمينو فى الدقيقه ٩ من بداية الشوط الاول. وتمكن اللاعب ساديو مانى لاعب منتخب السنغال من الحصول على ضربة جزاء فى الدقيقة ٤٥ سجلها اللاعب فامارا دييدهيو فى شباك المنتخب البرازيلى ليعلن تعادل المنتخبين. ومع بداية الشوط الثاني وسط محاولات لاعبى المنتخبين لتسجيل هدف التقدم ولكن دون أن تهتز الشباك لتنتهى المباراة بنتيجة التعادل الايجابى بهدف لكل منهما.

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