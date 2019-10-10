اخبار الرياضه

الامارات | تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

0 نشر
محمد أبوأسماعيل - دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال في الصحف الإنجليزية حول إصابة نجم وهداف فريق ، المصري محمد صلاح، وعن مدى لحاقة بالقمة المنتظرة لمتصدر ترتيب فريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد، يوم 20 أكتوبر الجاري بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان محمد صلاح قد أصيب في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2-1.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل بدء برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 إنتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

Advertisements

وقالت صحيفة "اكسبريس" الانجليزية أن نادي ليفربول لا يشعر بالقلق تجاه إصابة محمد صلاح، مشيرة إلى أن هناك حالة من الأطمئنان بشأن مشاركة اللاعب المصري في مباراة ناديه المرتقبة أمام مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح واثق أيضاً من المشاركة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي فور عودته إلى إنجلترا بعدما تم السماح له بالسفر إلى دبي لحصوله على جائزة "رجل العام" في مجلة "جي كيو" العالمية.

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تحديد موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا