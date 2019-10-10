شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: نتمسك بجميع عناصر الفريق.. وهذا موقف عماد حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ماتردد حول رحيل أي لاعب من القوام الأساسى للفريق عبر وسائل الإعلام سواء التليفزيونية أو المقروءة أو الإليكترونية، هو عارٍ تماما عن الصحة، ويستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذي يشهده النادى.

وأضاف عثمان بأن تداول في الفترة الأخيرة عدة أنباء حول الاستغناء عن عماد حمدى ارتكاز الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهو ما لايمت للحقيقة بصلة نظرا لامتداد تعاقد اللاعب مع الفريق حتى انتهاء موسم 2022.

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وشدد عثمان على أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادر على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى والتى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين ضمن صفوف الفريق وتحقيق الفارق الفنى بشهادة الخبراء والنقاد.

وواصل رئيس الإسماعيلى، الخطة شملت أيضا تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادى المشرق خلال السنوات المقبلة حيث أن أقل مدة تعاقد لاعب بصفوف الفريق تمتد حتى الثلاث مواسم القادمة، منوها إلى أن الفريق بات يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات.

وطالب جماهير النادى الواعية الالتفاف حول الفريق وعدم الالتفات لتلك الشائعات المغرضة والتى تهدف في المقام الأول لتعطيل مسيرة الفريق ومحاولة هز الاستقرار الذي يفرضه مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة.