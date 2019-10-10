شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل البرازيل والسنغال 1-1 وديًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أمام نظيره السنغال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب سنغافورة الوطني.
تقدم المنتخب البرازيلي مبكرًا في الدقيقة 9 من عمر اللقاء عن طريق نجم ليفربول روبيرتو فيرمينو، قبل أن يتعادل المنتخب السنغالي عن طريق فامارا ديديو في الدقيقة 45+1، من ضربة جزاء تحصل عليها نجم ليفربول الآخر ساديو ماني.
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