شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لـ«شيلونجو» في مران الإسماعيلي استعدادًا لطنطا وحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني، على إيقاف المران أكثر من مرة لمنح اللاعبين تعليمات فنية، خاصة لمهاجم الفريق الناميبى بنسون شيلونجو.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهات الفريق المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام طنطا والتي تقديمها ليوم 16 أكتوبر بدلا من 24 من نفس الشهر، بجانب مواجهة حرس الحدود التي ستقام يوم 19 بدلا من 18 أكتوبر، وذلك بعد إعلان الاتحاد العربي موعد لقاء الدراويش مع الجزيرة الإماراتي يوم 23 في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».