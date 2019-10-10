تعادل إيجابي يحسم ودية البرازيل والسنغال

الخميس 10 أكتوبر 2019 أنس عبد الغني انتهت منذ قليل مباراة كرة القدم بين منتخب البرازيل و نظيره السنغال بنتيجة هدف لكل منهما على ملعب استاد سنغافوره فى إطار اللقاءات الودية للمنتخبين.

Advertisements سجل الهدف الاول لنجوم السامبا اللاعب روبرتو فيرمينو فى الدقيقه ٩ من بداية الشوط الاول. وتمكن اللاعب ساديو مانى لاعب منتخب السنغال من الحصول على ضربة جزاء فى الدقيقة ٤٥ سجلها اللاعب فامارا دييدهيو فى شباك المنتخب البرازيلى ليعلن تعادل المنتخبين. ومع بداية الشوط الثاني وسط محاولات لاعبى المنتخبين لتسجيل هدف التقدم ولكن دون أن تهتز الشباك لتنتهى المباراة بنتيجة التعادل الايجابى بهدف لكل منهما.

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