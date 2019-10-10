شكرا لقرائتكم النحاس : خماسية الأهلي تصعب مهمة الذئاب أمام أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن مباراة فريقه المرتقبة أمام أسوان، والتي تقام في الجولة الرابعة من الدوري العام يوم 18 أكتوبر المقبل، لن تكون سهلة.

أوضح النحاس في تصريحات صحفية:"كان لي الشرف بأن لعبت لنادي أسوان وعملت مدربا معه، لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم، أعلم جيدا أن أسوان يكافح للبقاء في الممتاز وأتمنى أن يكمل مسيرته بنجاح، فالفريق الأسواني من أكثر الفرق التي تتعرض للظلم في النواحي المادية.

تابع: أسوان ليس لديه ما يبكي عليه بعد الخسارة بخماسية من الأهلي وهذا سيصعب مهمتنا، أتمنى أن يدرك لاعبي المقاولون هذا الأمر ويكونوا على قدر المسئولية مثل بداية الدوري.

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استطرد: المسئولية صعبة ومازال المشوار طويل يحتاج لنفس أطول، ومن المبكر الحديث عن ترتيب الزمالك وان كنت أستثني الأهلي والزمالك وبيراميدز في المراكز الأولى و10 فرق تنافسنا على المركز الرابع.

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على طلائع الجيش ثم التعادل مع سموحة والفوز أخيرا على الانتاج الحربي