شكرا لقرائتكم النحاس : خماسية الأهلي تصعب مهمة الذئاب أمام أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع: أسوان ليس لديه ما يبكي عليه بعد الخسارة بخماسية من الأهلي وهذا سيصعب مهمتنا، أتمنى أن يدرك لاعبي المقاولون هذا الأمر ويكونوا على قدر المسئولية مثل بداية الدوري.
استطرد: المسئولية صعبة ومازال المشوار طويل يحتاج لنفس أطول، ومن المبكر الحديث عن ترتيب الزمالك وان كنت أستثني الأهلي والزمالك وبيراميدز في المراكز الأولى و10 فرق تنافسنا على المركز الرابع.
يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على طلائع الجيش ثم التعادل مع سموحة والفوز أخيرا على الانتاج الحربي
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