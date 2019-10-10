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إعادة مباراة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلى...

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جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد إعادة مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز إلى سابق موعدها في جدول المسابقة في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبرالحالي بستاد الإسماعيلية.

 

كما تقرر اقامة مباراة الإسماعيلي مع طنطا ضمن الجولة الخامسة في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر بستاد الإسماعيلية، وذلك بعد أن أبدى الإسماعيلي استعداده لآداء مباراته أمام طنطا بدون لاعبيه المنضمين للمنتخب الأولمبي ، مما يسهم في الحفاظ على مواعيد جدول المسابقة المعلنة منذ بدايته.

 

وكانت إدارة المسابقات قد أجرت تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور ال16 للبطولة العربية التي يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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