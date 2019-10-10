شكرا لقرائتكم إعادة مباراة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت إدارة المسابقات قد أجرت تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور ال16 للبطولة العربية التي يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.
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