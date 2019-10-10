شكرا لقرائتكم رئيس الاسماعيلي يعلن موقف عماد حمدي مع الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد عثمان على أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التى تشمل اعادة بناء الفريق بحيث يكون قادر على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى والتى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين الذى نجحو فى الانسجام سريعا ضمن صفوف الفريق وتحقيق الفارق الفنى بشهادة الخبراء والنقاد.
وواصل رئيس الإسماعيلى بأن الخطة شملت أيضا تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادى المشرق خلال السنوات المقبلة حيث أن أقل مدة تعاقد لاعب بصفوف الفريق تمتد حتى الثلاث مواسم القادمة ، منوها إلى أن الفريق بات يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات.
وطالب الناظر جماهير النادى الواعية الإلتفاف حول الفريق وعدم الإلتفات لتلك الشائعات المغرضة والتى تهدف فى المقام الأول لتعطيل مسيرة الفريق ومحاولة هز الإستقرار الذى ييفرضه مجلس الإدارة فى الفترة الأخيرة .
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