شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهة المنتخب الأولمبى مع جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الكرة، عن إقامة لقاء المنتخب الأولمبى ونظيره الجنوب أفريقى فى الثامنة مساء الغد الجمعة 11 أكتوبر باستاد الإسماعيلية، ضمن الاستعدادات النهائية للفريقين لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب أفريقيا على عدم إذاعة المباراة الأولى تليفزيونيا لأسباب فنية، على أن يتم إذاعة اللقاء الثانى والمحدد له الاحد المقبل على الهواء مباشرة، ومن المقرر أن تكون ودية الغد، عبارة عن تقسيمة بين المنتخبين لمدة 3 أشواط لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

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وأكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على أن اتفاق الفريقين على عدم إذاعة المباراة، بسبب سعى كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكية وحتى لا يتم كشفها للمنافسين.

ومن المقرر أن يؤدى المنتخب الأولمبى مرانه فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة على أن يسافر صباح غد إلى الإسماعيلية.