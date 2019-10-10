- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف حقيقة توقيع محمود كهربا وموعد إعلان الصفقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي يكشف حقيقة توقيع محمود كهرباكشف مسئولو النادي الأهلي، حقيقة توقيع محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك السابق ولاعب نادي أفيس البرتغالي حاليا على عقود انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي.
مدير تعاقدات الأهلي يتحدث عن كهرباوتحدث أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن صفقة محمود كهربا وإمكانية انتقاله لصفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.
وقال أمير توفيق أن محمود كهربا من اللاعبين المصريين المميزين ويمتلك مهارات خاصة وعلى درجة عالية من الكفاءة ويعد وجوده إضافة لأي فريق سواء داخل مصر أو خارجها.
كهربا لم يوقع للأهليوشدد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، فى تصريحات صحفية على عدم توقيع محمود كهربا عقود انتقاله للقلعة الحمراء، كما تردد فى الساعات القليلة الماضية، نظرا لارتباط اللاعب بتعاقد رسمي مع النادي البرتغالي ممتد لعدة سنوات قادمة والنادي الأحمر يحترم هذا التعاقد.
أضاف أمير توفيق أن الأهلي عندم يرغب فى التعاقد مع كهربا، سيتحدث ذلك من خلال الدخول فى مفاوضات رسمية مع النادي البرتغالي، حيث لن يتعاقد الأهلي مع أى لاعب سواء كهربا أو غيره إلا عن طريق القنوات الشرعية والتفاوض مع نادى اللاعب صاحب الحق الأصيل في خدماته.
وأوضح مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بشأن توقيع كهربا رسميا للقلعة الحمراء مجرد اجتهادات ويسأل عنه مروجها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة توقيع محمود كهربا وموعد إعلان الصفقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.