شكرا لقرائتكم منتخب مصر العسكرى ينهى اجراءات السفر بالسفارة الصينة استعدادا لكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتبدأ رحلة المنتخب العسكرى فى كأس العالم بالصين الأحد المقبل فى الحادية عشرة والنصف مساءً فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل .

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لكرة القدم، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من:

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة

سيرجيو فارياس مدير فنى

Advertisements

السيد السويركى مدرب حراس مرمى

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال

محمود عبد الغنى مترجم

يسرى عرفان مدير إدارى

محمد مختار مدير شئون اللاعبين

محمد عبد الرحمن طبيب

محمد عادل حكم

تحسين أبو السادات حكم