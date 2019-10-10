شكرا لقرائتكم منتخب مصر العسكرى ينهى اجراءات السفر بالسفارة الصينة استعدادا لكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل
وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لكرة القدم، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.
وضمت القائمة 21 لاعباً هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".
ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من:
العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة
سيرجيو فارياس مدير فنى
السيد السويركى مدرب حراس مرمى
سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال
محمود عبد الغنى مترجم
يسرى عرفان مدير إدارى
محمد مختار مدير شئون اللاعبين
محمد عبد الرحمن طبيب
محمد عادل حكم
تحسين أبو السادات حكم
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