شكرا لقرائتكم تقديم ودية الإسماعيلى والمنصورة نصف ساعة بسبب المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة ميودراج، تقديم موعد ودية المنصورة المقرر لها غداً الجمعة لتقام فى الرابعة عصراً بدلا من الرابعة والنصف، بسبب احتضان ستاد الإسماعيلية مباراتى المنتخب الأوليمبي مع نظيره الجنوب الأفريقي والمحدد لهما يومى غد الجمعة والأحد المقبل، وذلك بعد الخطاب الرسمى الذى تلقته مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من قبل اتحاد الكرة.

ويواجه فريق الإسماعيلى نظيره المنصورة على استاد الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة الخامسة للدورى.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

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وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد شباب الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.