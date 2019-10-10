شكرا لقرائتكم "المسابقات" تؤجل لقاء الاتحاد وأبها وتقدم موعد ديربي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس، تأجيل موعد مباراة اتحاد جدة وأبها ضمن الجولة الثامنة، بالإضافة إلى تقديم مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ضمن الأسبوع التاسع من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة في بيان صحافي نشره حساب الرابطة الرسمي على "تويتر": جاء ذلك على خلفية إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتحديد موعد مواجهتي الاتحاد والوصل الإماراتي في 23 أكتوبر ذهابا و4 نوفمبر إيابا.

وأضاف البيان: وبناء على التعديل المذكور سيتم تأجيل مباراة الاتحاد وأبها في جدة ليوم واحد لتقام في 27 أكتوبر الجاري، كما سيتم تقديم مباراة الأهلي والاتحاد لمدة يوم واحد لتقام في 31 أكتوبر الحالي.