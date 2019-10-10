شكرا لقرائتكم أوساكا تتخلى عن الجنسية الأميركية لتمثيل اليابان في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل إعلام يابانية يوم الخميس أن نجمة التنس نعومي أوساكا قطعت خطوات للتخلي عن الجنسية الأميركية من أجل تمثيل اليابان في أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت أوساكا، التي ولدت في اليابان لأب من هايتي وأم يابانية، لكنها نشأت في الولايات المتحدة، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه سيكون من المميز لها تمثيل اليابان في ألعاب طوكيو.

ونالت أوساكا، التي ستتم من العمر 22 عاما يوم الأربعاء المقبل، مهلة للاستغناء عن جنسية لأن اليابان والولايات المتحدة لا تسمحان بازدواج الجنسية للبالغين.

ورحب الشعب الياباني بأوساكا، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، رغم التاريخ الطويل لليابان كدولة مناهضة لمفهوم التنوع العرقي.