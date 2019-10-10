شكرا لقرائتكم منتخب اليمن يخسر بالخمسة أمام أوزباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى منتخب اليمن خسارة موجعة صفر - 5 أمام مضيفه منتخب أوزباكستان يوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

وتجمد رصيد المنتخب اليمني عند نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الرابع (قبل الأخير) مؤقتاً، فيما حصد منتخب أوزباكستان أول ثلاث نقاط له من مباراتين في المركز الثاني مؤقتاً، بعدما حقق أول انتصار له في المجموعة، ليعوض خسارته صفر - 2 أمام مضيفه منتخب فلسطين في الجولة الأولى.

وافتتح سانغار كوديركولوف التسجيل مبكرا لأوزبكستان في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 - صفر.

وواصل المنتخب الأوزبكي فرض سيطرته خلال الشوط الثاني، حيث أضاف دجامشيد اسكنداروف وإسلوم توختاخوجاييف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و72، في حين تكفل إيغور سيرجييف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90.