عبدالعزيز الفيصل يحصل على جائزة القادة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، جائزة القادة تحت "40 عاما" لعام 2019 على مستوى العالم.
ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور للجائزة، وقال: رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتسلم جائزة القادة تحت "40 عاما" لعام 2019 على مستوى العالم من منصة قادة الرياضة (ليدرز) في العاصمة البريطانية لندن.
وبارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يباركون للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حصوله على الجائزة.
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