شكرا لقرائتكم مالكوم يغيب عن صفوف زينيت حتى شهر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي يوم الخميس أن مهاجمه البرازيلي مالكوم الذي لعب معه لنحو ساعة فقط بعد انتقاله من برشلونة الإسباني هذا الصيف، سيغيب حتى مارس بعد خضوعه لعملية جراحية.

وتعرض مالكوم لإصابة في الورك في 10 أغسطس خلال أول مباراة له مع فريق كرة القدم الروسي، إذ شارك لمدة 63 دقيقة فقط، وأوضح النادي في بيان يوم أن مالكوم لن يلعب حتى نهاية العطلة الشتوية لموسم 2019-2020 والتي تمتد حتى شهر مارس من العام المقبل. وأضاف: بعد إجراء فحوص طبية مكثفة قام بها أخصائيون بارزون في أوروبا، تقرر أن العملية هي أفضل طريقة للعلاج.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن مدير النادي ألكسندر مدفيديف قوله إن اللاعب خضع للعملية في فنلندا بعد نحو شهرين من تعرضه للإصابة، مشيرا إلى أن النادي رأى في بادئ الأمر أن العملية غير ضرورية، وأوضح زينيت أن اللاعب سيعاود التدريب في أسرع وقت ممكن.

وشكل انتقال مالكوم (22 عاما) إلى زينيت بعد موسم واحد فقط قضاه في برشلونة مفاجأة كبيرة خلال فترة الانتصالات الصيفية، لكن الفريق الروسي الذي أصبح يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا كان مستعداً لإنفاق 40 مليون يورو، التي طلبها النادي الكتالوني للتخلي عن لاعبه البرازيلي.