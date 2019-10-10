شكرا لقرائتكم الصين تقسو على غوام بسباعية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح المنتخب الصيني ضيفه منتخب غوام 7 - صفر يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل يانغ زو أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق السادسة و19 و24 و31. وتكفل وو لي ووو زي وأليكسون بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 44 و45 و75.

وينفرد منتخب الصين مؤقتاً بصدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من سورية والفلبين والمالديف، في حين بقي منتخب غوام بدون نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.