شكرا لقرائتكم نتائج قياسية لأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح المنتخب الأسترالي لكرة القدم ضيفه منتخب نيبال 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقمص جايمي ماكلارين دور البطولة للمنتخب الأسترالي بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السادسة و19 والأخيرة من المباراة، وهاري سوتار (هدفين) في الدقيقتين 23 و59.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الكويت على نيبال 7 - صفر في الكويت والأردن على الصين تايبيه 2 - 1 في تايبيه، في حين شهدت الجولة الثانية فوز أستراليا على الكويت 3 - صفر في الكويت ونيبال على الصين تايبيه 2 - صفر.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.

وفاز منتخب اليابان على ضيفه منتخب منغوليا 6 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة.

Advertisements

وسجل أهداف المنتخب الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 22 ومايا يوشيدا في الدقيقة 29 ويوتو ناغاتومو في الدقيقة 33 وكينسوكي ناغاي في الدقيقة 40 وواتارو ايندو في الدقيقة 57 والبديل مينامينو كامادا في الدقيقة 82.

وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، مقابل 3 نقاط لمنغوليا، في حين لا زال رصيد قرغيزستان وميانمار خالياً من النقاط.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاره الثاني على التوالي، بعدما اكتسح ضيفه منتخب سريلانكا 8 - صفر، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

وسجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين هدفين في الدقيقتين العاشرة والأخيرة من الشوط الأول وكيم شين-ووك أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 18 و30 و54 و63 وهوانح هي-تشان في الدقيقة 20 وكوون تشانغ هون في الدقيقة 86.

وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا الشمالية، مقابل 3 نقاط لتركمانستان، في حين لا زال رصيد لبنان وسريلانكا خالياً من النقاط.