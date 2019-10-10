شكرا لقرائتكم إيبار يمدد عقد لاعبه السنغالي ديوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيبار الإسباني لكرة القدم يوم الخميس عن تجديد عقد لاعب وسطه السنغالي بابا ديوب. وبموجب العقد الجديد سيبقى ديوب البالغ من العمر 33 عاما مع إيبار لموسم واحد مع إمكانية تجديد العقد لموسم آخر، بعدما ارتدى قميصه منذ صيف 2017. وشارك لاعب الوسط السنغالي في 50 مباراة مع إيبار وسجل مرة واحدة فقط.

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