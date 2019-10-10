بعد الاعتزال.. تشيك إلى حراسة الهوكي على الجليد









اسماء السيد - بعد مسيرة مظفرة في كرة القدم سيمارس الحارس التشيكي المعتزل بتر تشيك رياضة الهوكي على الجليد بعد تعاقده مع فريق غيلدفورد فينيكس من الدرجة البريطانية الرابعة.

قال حارس تشلسي وأرسنال الانكليزيين سابقا "بعد 20 سنة كلاعب كرة قدم محترف، ستكون تجربة رائعة ان أمارس رياضة أحببتها في طفولتي وعشقت متابعتها".

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تابع تشيك (37 عاما) الذي سيشغل ايضا مركز الحارس "آمل في مساعدة هذا الفريق الشاب لبلوغ أهدافه والفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات عندما تسنح لي فرصة اللعب".

وتأسس فينيكس في 2017 في جنوب لندن ويشارك راهنا في الدرجة الرابعة.

وخلال مسيرته الكروية، أحرز تشيك لقب الدوري الانكليزي أربع مرات ودوري ابطال اوروبا و"يوروبا ليغ" مع تشلسي بين 2004 و2015 قبل اعتزاله مع أرسنال في حزيران/يونيو الماضي.