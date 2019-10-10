"تغريدة هونغ كونغ": رابطة الدوري الاميركي تؤكد إقامة مباراة شنغهاي









اسماء السيد - أكدت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس إقامة مباراة استعراضية مقررة في شنغهاي اليوم، برغم ازمتها الراهنة مع الصين بسبب تغريدة جدلية حول الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وأشار ناطق باسم الرابطة لفرانس برس حول المباراة بين بروكلين نتس ولوس انجليس ليكرز المقررة الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي (11,30 ت غ) "ستقام المباراة".

ونشر الحساب للرابطة على شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي رسالة ظهر الخميس تعلن عن اقامة المباراة.

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وبدأت الازمة الجمعة بسبب تغريدة للمدير العام لهيوستن روكتس داريل موري، دعم فيها الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. كتب "قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وتسببت هذه التغريدة بانتقادات واسعة في الصين، أدت الى خسارة روكتس عقود رعاية وإعلان وسائل إعلام صينية عدة التوقف عن بث مبارياته، في قضية لا تزال تبعاتها تتفاعل لتطال عدة شركات أميركية عاملة في الصين، أبرزها عملاقة التكنولوجيا "آبل" التي انتقدت لتقديمها تطبيق مواصلات في متجرها على الإنترنت، زعم الإعلام الصيني بأنه يساعد المحتجين في التعرف على أماكن وجود الشرطة في هونغ كونغ.

وكانت شنغهاي قد قررت إلغاء حدثين سلويين ترويجيين خاصين بناديي بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز عشية مباراتهما الاستعراضية، في وقت أصر مفوض رابطة الدوري الاميركي آدم سيلفر على دعمه الحق في التعبير.