شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي، أن محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالى من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة وإضافة لأى فريق.

وأضاف مدير تعاقدات الأهلى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن كهربا لم يوقع للقلعة الحمراء لأنه مرتبط بتعاقد رسمى مع ناديه البرتغالى لعدة سنوات، وأن الأهلي يحترم هذا التعاقد، وعندما يقرر الأحمر التفاوض والتعاقد مع كهربا أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية والتفاوض مع ناديه البرتغالى بصفته صاحب الحق فى بيع اللاعب.