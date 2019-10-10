شكرا لقرائتكم خبر عن الفولى وجابر يؤازران المنتخب المصرى للتايكوندو فى بطولة العالم الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقى، وإيهاب جابر رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصرى، تدريب المنتخب الوطنى للتايكوندو الذى يستعد لخوض منافسات بطولة العالم الشاطئية، المقرر إقامتها فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتى ينظمها الاتحاد الأفريقى للعبة.

وأعرب الفولى عن سعادته بمستوى المنتخب المصرى وبالمشاركة المصرية الكبيرة بالبطولة، وحضر التدريب المقام على أحد ملاعب البطولة عزة الفولى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 23 لاعبا و هم: نور محمد جندي، وعلى أحمد بدر، وإباء أحمد كمال، ومحمد عبد العظيم، وإبراهيم ممدوح، وسيف مجدي، وعبد الفتاح متولي، وسندس عطية القط، وتسنيم محمود، وسناء سليمان، وهند عبد الحفيظ، وسلمى حسني، وعبد الله مرعي، ومحمد حجازي، وعبد الله حسن، ومحمد أبو ليلة، وأحمد أبو شادي، وعامر فوزي، وشهد إبراهيم، وشهد عبد الفتاح، وفيروز نوار، وروان عمر، وجنى عبد الرازق. ويقود الفريق فنيًا دكتور وسام الغمري، المدير الفنى للمنتخب، والمدرب أحمد خضر.

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منتخب التايكوندو