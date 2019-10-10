شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة من 3 أشواط بين المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا.. واللقاء غير مذاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة إقامة لقاء المنتخب الأولمبى ونظيره الجنوب أفريقى فى الثامنة مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن الاستعدادات النهائية للفريقين لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب أفريقيا على عدم إذاعة المباراة الأولى تليفزيونيا لأسباب فنية، على أن يتم إذاعة اللقاء الثانى والمحدد له الأحد المقبل على الهواء مباشرة، ومن المقرر أن تكون ودية الغد عبارة عن تقسيمة بين المنتخبين لمدة 3 أشواط لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

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وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن اتفاق الفريقين على عدم إذاعة المباراة بسبب سعى كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكية وحتى لا يتم كشفها للمنافسين.

ومن المقرر أن يؤدى المنتخب الأولمبى مرانه فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة على أن يسافر صباح غد إلى الإسماعيلية.

المنتخب الأولمبى يقع فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب أفريقيا فى المجموعة الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.