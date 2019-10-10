شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها تأجيل مباراتى الزمالك أمام المقاولون وإنبى ونقل مباراة المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا لاستاد الإسماعيلية.

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

استفسر مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى الاتحاد الدولى الفيفا "فيفا" عن مصير الشكوى التى قدمها النادى الأبيض ضد لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، الذى انتقل لأفيس البرتغالى دون علم النادى ، لاسيما بعد الأنباء التى أفادت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء .

وأنهى مسئولو النادى الأهلي الاتفاق مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى أفيس البرتغالى، خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة، والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت.

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على تأجيل مباراتىّ الزمالك أمام المقاولون وإنبى فى الأسبوعين الخامس والسادس من عمر الدورى الممتاز، والمقرر لهما يوما 23 و27 أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك على خلفية تحديد يوم 24 أكتوبر الجارى موعداً لمباراة الأزمة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى لم يتحدد ملعبها حتى الآن.

رسميا.. نقل مباراة المنتخب الأوليمبى أمام جنوب أفريقيا لاستاد الإسماعيلية

قرر اتحاد الكرة نقل مباراة المنتخب الأوليمبى الودية أمام جنوب أفريقيا، المقرر لها مساء غد الجمعة، لتقام على استاد الإسماعيلية بدلا من استاد القاهرة كما كان مقررا.

وتلقى اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية رفضا من الجهات الأمنية على إقامة المباراة باستاد القاهرة، ليتم نقلها إلى الإسماعيلية.

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الأهلي_لا_يعرف_المستحيل.. مؤمن زكريا يحضر احتفالية تسليم درع الدورى

يحضر مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلى والكرة المصرية، احتفالية تسلُم الفريق الأحمر درع الدورى العام، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس بحضور العديد من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، ويقام الحفل تحت شعار "الأهلى لا يعرف المستحيل".

طارق حامد يعتذر لقائد المقاصة هاتفياً.. اعرف السبب

أجرى طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، اتصالا هاتفيا بحسنى فتحى قائد المقاصة واعتذر له عما بدر منه تجاهه خلال لقاء الفريقين بالملعب، مؤكدا أنها "نرفزة" ملعب وأنه يعامله مثل أخيه، وهو ما تفهمه لاعب المقاصة وتقبل اعتذار لاعب الزمالك .

الوادا تغلق معمل أثينا للمنشطات

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" غلق معمل أثينا للمنشطات، بعد الأخطاء التى شهدتها بعض الإجراءات الداخلية.

وأكد مصر بالوكالة المصرية للمنشطات "نادو" أن المعمل تم إغلاقه بعد وجود خطأ فى الإجراءات الداخلية لسحب العينات، ومنحهم فرصة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع، وحال استمرار الأخطاء يتم إغلاقه مرة أخرى 6 أشهر.

تعرف على تفاصيل رحلة المنتخب العسكرى للصين للمشاركة فى كأس العالم

تبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين الأحد المقبل، فى الحادية عشرة والنصف مساءً فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل.

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين لمدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل