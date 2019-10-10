شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقدم ودية المنصورة 30 دقيقة بسبب المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة ميودراج تقديم موعد ودية المنصورة المقرر لها غداً الجمعة لتقام فى الرابعة عصراً بدلا من الرابعة والنصف بسبب احتضان ستاد الإسماعيلية مبارتي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الجنوب الافريقي والمحدد لهما يومى غداً الجمعة والاحد المقبل ، وذلك بعد الخطاب الرسمى الذى تلقته مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من قبل اتحاد الكرة.

ويخوض فريق الاسماعيلى فى الرابعة عصر غداً الجمعة مباراة ودية مع نظيره المنصورة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة الخامسة للدوري

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

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وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد شباب الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.