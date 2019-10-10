شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت صباح اليوم فعاليات الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، بمشاركة 10000 مشارك ومشاركة من جميع المحافظات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2019.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

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وينفذ اللقاء بمشاركة ألعاب كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، تنس الطاولة، كاراتيه، كرة قدم شاطئية وألعاب قوى (100م عدو – وثب طويل- 800م جري) وذلك للمرحلة العمرية من 16 الي 22 سنة.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المرحلة التمهيدية في 6 محافظات حدودية هى أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء.