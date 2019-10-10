شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يضع الأهلي على طريق العالمية بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ويتبع بعض التقاليد والطرق الفنية التي لم نعتد عليها فى الكرة المصرية.

ووجد المدرب السويسري كل الدعم المطلوب من إدارة النادي الأهلى لتنفيذ أفكاره التى من شأنها تطوير الكرة الحمراء ونقلها لمستوى آخر للمنافسة العالمية خلال الفترات المقبلة.

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ويسعي فايلر لدخول النادي الأهلي مستوي جديد فى عالم كرة القدم، من خلال تطبيق أفكار وتقنيات لا تحدث إلا فى أوروبا فقط، وبالفعل بدأ المدرب السويسرى فى تنفيذ خططه مبكرا بالتنسيق مع الجهاز المعاون، ومباركة مسئولى القلعة الحمراء، فى ظل القناعة الكاملة بأفكار ورغبات المدرب الساعي لتطوير كرة القدم داخل النادي الأحمر.

واتخذ فايلر قرارا خلال الساعات القليلة الماضية لوضع الأهلي على بداية طريق العالمية.

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