شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع محمود فتح الله لتسوية ديونه خوفًا من عقوبات الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شريف إسلام، مدير التعاقدات بنادى الزمالك، مع محمود فتح الله لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة، خوفًا من عقوبات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يعقد مسئولو القلعة البيضاء جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع فتح الله لتسوية مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ 4 ملايين و200 ألف جنيه، لاسيما أن مديونية فتح الله تعد الأكبر ضمن مديونيات الزمالك.

Advertisements

وغرم الكاف اتحاد الكرة المصرى 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين، والخطوة التالية فى حال عدم إخطار الكاف بوجود أى مديونية على أى ناد مصري ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

اتحاد الكرة شكل لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال، والمصرى وبيراميدز بالكونفدرالية.