شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: أسوان مظلوم وخماسية الأهلي تصعب مهمتنا فى الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام أسوان، والتى تقام فى الجولة الرابعة من الدورى العام يوم 18 أكتوبر المقبل.

وقال النحاس، فى تصريحات صحفية، "شرف لى أنى لعبت لنادى أسوان وعملت مدربا مع أبناء الجنوب، لا توجد مباراة سهلة فى كرة القدم، أعلم جيدا أن أسوان يكافح للبقاء فى الممتاز، وأتمنى أن يكمل مسيرته بنجاح، فهو من أكثر الفرق التى تتعرض للظلم فى النواحى المادية".

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وأضاف النحاس، "أسوان ليس لديه ما يبكى عليه بعد الخسارة بخماسية من الأهلي، وهذا سيصعب مهمتنا، أتمنى أن يدرك لاعبو المقاولون هذا الأمر ويكونوا على قدر المسئولية مثل بداية الدورى".

واختتم النحاس تصيحاتخه مؤكدا أن المسئولية صعبة ومازال المشوار طويلا ويحتاج لنفس أطول، ومن المبكر الحديث عن ترتيب الزمالك، وإن كنت أستثني الأهلي والزمالك وبيراميدز فى المراكز الأولى و10 فرق تنافسنا على المركز الرابع.

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على طلائع الجيش ثم التعادل مع سموحة والفوز أخيرا على الإنتاج الحربي.