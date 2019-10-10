تعرف على ترتيب دورى سيدات كرة السلة بعد انتهاء الدور التمهيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد كرة السلة ترتيب فرق دورى مرتبط السيدات بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدى للدورة المجمعة الأولى والثانية. ووفقا للترتيب الذى أعلنه الاتحاد، يتصدر الأهلى قمة المجموعة اللأولى، ويليه الصيد ثم الزهور والمعادى. وفى المجموعة الثانية يأتى على القمة فريق الجزيرة، ثم سبورتنج، وجزيرة الورد والبنك الأهلى رابعا. Advertisements وعلى مستوى المجموعة الثالثة يتصدر سموحة ترتيب الفرق ومن خلفه مصر للتامين ثم الأولمبية، ورابعا الترام. وعلى مستوى المجموعة الرابعة يأتي هليوبوليس، والشمس وصيفا، ثم الزمالك ويليه أكتوبر. يذكر أن الدورة المجموعة الثانية من الدور التمهيدى لدورى الرجال تختتم غدا الجمعة ، على أن تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد موعد انطلاق الأدوار التمهيدية.

ترتيب دورى السيدات

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