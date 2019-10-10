الأهلي ينفي تطبيق أسلوب فايلر في قطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نفي فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي التنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتطبيق أسلوب الفريق الأول مع فريق الناشئين والشباب.

وتناولت بعض التقارير الصحفية رغبة المدير الفني السويسري تطبيق أسلوبه مع الفريق الأول مع قطاع الناشئين وهم ما حدث بالفعل خلال مباريات الصغار .

Advertisements

وقال مبروك ليلا كورة إنه لم يجتمع مع فايلر من الأساس للتحدث في أسلوب لعب لتطبيقه في القطاع.

وكان طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، قد أكد خلال مؤتمر تقديم فايلر أنه تم الاتفاق مع المدرب وجهازه الفني على متابعة وابداء الملاحظات على قطاع الناشئين، والعمل على كيفية اعدادهم خاصة اللاعبين الذين اقتربوا من التواجد بالفريق الأول.

واستطاع المدرب السويسري الفوز بـ 6 مباريات مع الفريق الأهلاوي منذ تولي تدريبه لتصدر بطولة الدوري الممتاز فضلاً عن فوز بكأس السوبر وصعوده لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.