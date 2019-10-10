جينيراسيون فوت لمسؤولي الزمالك: إحترموا خصومكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

وجه عبدولاي تيام، سكرتير عام نادي جينيراسيون فوت رسالة إلى إدارة نادي الزمالك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم 24 أكتوبر في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال تيام من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "أحب أن أوجه رسالة لإدارة نادي الزمالك من خلالكم قبل المباراة الهامة يوم 24 أكتوبر."

وأضاف : "كرة القدم لعبة تجمع الشعوب، يجب علينا أن نستخدمها لكي نوصل رسالة للجميع وبصفة خاصة في القارة الإفريقية، احترموا خصومكم."

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وانتقل تيام للحديث عن جانب أخر من الأزمة حيث قال : "إدارة الزمالك لم تحترمنا، لم يكن أحد من استقبالنا، وكذلك اتحاد الكرة المصري، لم يكن هناك أي أحد، حتى أننا انتظرنا في الفندق في القاهرة الجديدة ولم يحضر أحد."

وأردف: "لم يحضروا ولم يتحركوا إلا عندما كانت هناك أزمة، هذا الأمر أثار لدينا غضب كبير من نادي الزمالك."

ومن المقرر أن يُحدد نادي الزمالك ملعب المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة وفقًا لقرار لجنة المسابقات في الكاف.