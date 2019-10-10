لجنة المسابقات تقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلي وطنطا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلي أمام طنطا المقرر إقامتها بالدوري المصري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في السادس عشر من أكتوبر الجاري، إلا أن الإسماعيلي اعترض على الموعد نظرًا لعدم تواجد لاعبيه الدوليين أمثال العراقي همام طارق والغيني بيكتا سيلفا.

وقال مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه تمت الموافقة على تأجيل المباراة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز السادس في جدول الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي طنطا في المرتبة التاسعة برصيد 4 نقاط.