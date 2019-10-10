جينيراسيون: لا نية للانسحاب أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال عبدولاي تيام، سكرتير عام نادي جينيراسيون فوت إن ناديه سيخوض مباراة الزمالك في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا معلنًا بذلك نهاية هذه الأزمة.
وأضاف تيام من خلال تصريحات لـ"الخليج 365 " اليوم الخميس: "إدارة النادي قررت خوض المباراة، سنحضر للقاهرة من أجل مواجهة الزمالك في الموعد المُحدد سلفًا من جانب الاتحاد الإفريقي."
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء قرار لجنة المسابقات بإعادة المواجهة وحدد لها موعد يوم 24 أكتوبر الجاري على أن يُحدد الزمالك مكان المواجهة.
وكان تيام نفسه قد قال لـ"يلا كورة" يوم الأربعاء على هامش قرعة دوري الأبطال : "حضرنا اليوم لكي نبلغ الكاف بالاعتراض على القرار، لكن اجتماع سيحسم أمر المشاركة."
وكانت قرعة دوري الأبطال قد وضعت الفريق الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى والتي تضم أول أغسطس، مازيمبي وزيسكو.
فيما وضعت قرعة الكونفيدرالية الإفريقية الخاسر من هذه المباراة في مواجهة مع فريق إيزاي من بنين في ملحق البطولة.
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