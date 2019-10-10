طبيب الزمالك يكشف لمصراوي مصير مصطفى فتحي من القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك، أن لاعب الفريق مصطفى فتحي أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وأضاف طبيب الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس :"فتحي بات جاهزًا لمباراة الأهلي من الناحية الطبية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها".

وتابع :"من الطبيعي أن يحتاج اللاعب لبعض الوقت لاستعادة لياقة المباريات مرة أخرى خاصة أنه كان بعيدًا عن المشاركة لفترة طويلة".

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وأنهى :"مصطفى فتحي خضع لجميع البرامج العلاجية والتأهيلية بنجاح".

وكان مصطفى فتحي خاض لعملية جراحية في الركبة بألمانيا الأمر الذي يجعله مبتعدًا عن المشاركة مع الفريق خلال الموسم الماضي للإصابة.

ويستعد الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو لمواجهة الغريم الأهلي مساء 19 من الشهر الجاري ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

الزمالك سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الصاعد حديثًا نادي مصر بهدف لكل جانب ليصبح على بعد نقطتين من الأهلي متصدر الجدول بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.