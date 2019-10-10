هيثم حسن.. "لؤلؤة" مصرية مطارد من برشلونة وأندية بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الثالث من يونيو خلال العام الجاري بدأ الحديث عن لاعب مغمور لا يسمع عنه الكثير في الأوساط الرياضية المحلية لكن مطارد من كبار الأندية الأوروبية.

هيثم حسن لاعب فرنسي الجنسية حيث يحمل الأصول المصرية من الأب أصبح محط اهتمام من كبار الأندية داخل القارة العجوز على الرغم من سنه الذي لم يتعد الـ17 عامًا.

صاحب الأصول المصرية والذي يلعب في مركز الجناح يشارك حاليًا في دوري الدرجة الثانية الفرنسية وتحديدًا مع فريق شاتورو الذي بدأ معه منذ الموسم الماضي عندما التحق بالفريق الأول حيث قامت إدارة النادي في العام الماضي بأول عقد احترافي للاعب.

صاحب الـ17 عامًا استطاع أن يشارك مع المنتخب الفرنسي تحت 17 عامًا في سبع مباريات ليسجل ثلاثة أهداف لكن يمتلك اللاعب الشاب الأحقية في اختيار المشاركة مع المنتخب المصري الأول أو الأوليمبي في حال عدم استدعائه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي الأول.

- محاولة مصرية

خلال عمله في الجهاز الفني للمنتخب المصري أكد هاني رمزي مدرب المنتخب وقتها خلال فترة حقبة المكسيكي خافيير أجيري أنه يقوم حاليًا بمتابعة هيثم حسن لاعب فريق شاتورو الفرنسي.

رمزي أعلن في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" بأنه سيقوم بمحاولات لضم اللاعب وعرض الأمر على الثنائي شوقي غريب المدير الفني الحالي للمنتخب الأوليمبي والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب.

خطة رمزي لضم اللاعب الشاب لم تكتمل بعدما رحل عن منصبه إلا أنه كان يهدف إلى ضم اللاعب صاحب الجنسية الفرنسية للمنتخب من أجل إعداد فريق قوي قبل كأس العام 2022.

Advertisements

- برشلونة يراقب

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت في تقرير لها خلال يونيو الماضي بأن إدارة برشلونة تعمل على ضم اللاعب الشاب نظرًا لما يقدمه مع فريقه، حيث يحاول اللاعب البقاء في صفوف الفريق انتظارًا لعرض البلوجرانا.

الصحيفة وصفت الشاب صاحب الأصول المصرية بـ"الؤلؤة"، لافتة إلى أن النادي الكتالوني حاول على ضم اللاعب من أجل وضعه مع فريق الشباب والذي يقوده حاليًا حارس الفريق الكتالوني السابق فيكتور فالديس ليكون مستقبل النادي في السنوات المقبلة.

- اهتمام توتنهام وعرض رسمي

على الرغم من اهتمام نادي برشلونة بجانب كبير الأندية اللندنية توتنهام في الصيف الماضي بضم اللاعب بحسب ما أشارت إليه صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلا أن اللاعب تلقى عرضًا من جانب واتفورد.

الصحيفة العريقة في الوسط الرياضي أكدت أن إدارة واتفورد قدمت عرضًا يقدر بـ2.5 مليون يورو من أجل شراء عقد هيثم حسن إلا أن اللاعب لم يوافق على الرحيل للفريق الإنجليزي.